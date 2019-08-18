كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الشرطة الاندونيسية تحتجز متشدد مشتبه به بعد أن هاجم ضابط والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال مسؤولو الشرطة الإندونيسية، اليوم الاحد، إن متشدد إسلامي مشتبه به قام بشن هجوم على مركز للشرطة الإندونيسية في ثاني أكبر مدينة في البلاد، مما أسفر عن مقتل ضابط بمنجل، قبل إطلاق النار عليه واحتجازه.

ووفقًا لتقرير استخبارات الشرطة أكده المتحدث باسم شرطة جاوة الشرقية، فرانس بارونج مانجيرا، دخل المشتبه به البالغ من العمر 30 عامًا مخفر الشرطة في سورابايا بجاوة الشرقية بعد ظهر يوم السبت - يوم استقلال إندونيسيا - وهاجم الضابط أثناء تأديته لعمله.

وحسبما أوردت صحيفة "نيو ستريتس تايمز"، أوضح التقرير، أن ضابطًا ثانيًا عانى من كدمات خلال الهجوم.

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وأكد المتحدث باسم الشرطة الإندونيسية، إقبال القدوسي، أن المشتبه به كان يتصرف على ما يبدو منفردًا وأصبح متطرفًا من خلال قراءة مواد نشرها على الإنترنت أمان عبد الرحمن، وهو متشدد حكم عليه بالإعدام العام الماضي لقيامه بتدبير سلسلة من هجمات المتشددين القاتلة في جميع أنحاء إندونيسيا.

يُعتبر "عبد الرحمن" القائد الأيديولوجي لجماعة أنشاروت دولاه، وهي مجموعة متفرقة من المتعاطفين مع تنظيم "داعش" في إندونيسيا.