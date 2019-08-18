كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "داعش" يعلن مسؤوليته عن هجوم الزفاف الدامي في أفغانستان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن تنظيم "داعش" الإرهابي مسؤوليته عن هجوم الزفاف الدامي في أفغانستان، بعد ساعات من الانفجار.

ولقى ما لا يقل عن 63 شخصًا مصرعهم وأصيب 180 آخرون نتيجة انفجار وقع في قاعة الأفراح بمدينة دبي، في غرب العاصمة الأفغانية في وقت سابق من اليوم.

وقد أدان الرئيس الأفغاني، أشرف غني، الانفجار بأقوى العبارات، حيث كتب في تغريدة له على "تويتر": "أدين بشدة الهجوم اللاإنساني على قاعة الأفراح في كابول الليلة الماضية". Advertisements