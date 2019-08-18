كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "داعش" يعلن مسؤوليته عن هجوم الزفاف الدامي في أفغانستان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أعلن تنظيم "داعش" الإرهابي مسؤوليته عن هجوم الزفاف الدامي في أفغانستان، بعد ساعات من الانفجار.
ولقى ما لا يقل عن 63 شخصًا مصرعهم وأصيب 180 آخرون نتيجة انفجار وقع في قاعة الأفراح بمدينة دبي، في غرب العاصمة الأفغانية في وقت سابق من اليوم.
وقد أدان الرئيس الأفغاني، أشرف غني، الانفجار بأقوى العبارات، حيث كتب في تغريدة له على "تويتر": "أدين بشدة الهجوم اللاإنساني على قاعة الأفراح في كابول الليلة الماضية".
وأضاف: "أولويتي القصوى الآن هي التواصل مع أسر ضحايا هذا الهجوم الوحشي. نيابة عن الأمة، أرسل تعازي القلبية لعائلات هؤلاء الذين استشهدوا".
وتابع "غني"، أنه أمر السلطات المعنية بالفعل بالمساعدة في إدارة المصابين في الانفجار المميت.
وأوضح: "ردًا على هذا الهجوم المستهدف، دعوت لعقد اجتماع أمني استثنائي لمراجعة ومنع مثل هذه الهفوات الأمنية".
ووفقًا لوزارة الداخلية في البلاد، وقع الانفجار في حفل زفاف في غرب العاصمة الأفغانية مساء السبت، وكان النساء والأطفال من بين ضحايا الانفجار.