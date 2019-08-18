نجاة فتاة في روسيا بعد سقوطها من جرف بطول 50 مترا أثناء أخذ "سيلفي"

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نجت فتاة في روسيا بعد سقوطها من جرف صخري بارتفاع 50 مترًا في ياكوتيا، خلال محاولتها أخذ صورة شخصية "سيلفي" لها.

وذكرت خدمات الإنقاذ في المنطقة، أمس السبت 17 أغسطس، أن امرأة شابة كانت تقف فوق جرف صخري في مكان شهير بالقرب من قرية شولمان، بمقاطعة نريونجرينسكي في جمهورية ساخا، بروسيا.

وفي التفاصيل، فإنه بعد تعثر الفتاة أثناء التقاط صورة شخصية "سيلفي"، سقطت الفتاة من فوق "صخرة الحب"، كما تسمى من قبل السكان المحليين.

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ووفقًا لرئيس فرقة البحث والإنقاذ، أناتولي جيزها، استمرت عملية الإنقاذ لمدة ساعتين حيث كان هناك خطر من الانهيارات الأرضية.

في النهاية، استخدم الفريق معدات التسلق للوصول إلى الفتاة المحظوظة، التي كانت واعية على الرغم من قربها الوثيق بالموت.

بعد عمل جبيرة لذراعها المصابة ودعامة للرقبة، تم نقل فتاة "السليفي" إلى المستشفى.