نهضة بركان يخطف سفيان كركاش من الوداد

تمكن نادي نهضة بركان، من إقناع اللاعب سفيان كركاش، بالتوقيع في صفوفه، قادما من جاره مولودية وجدة، في عقد يمتد لثلاثة مواسم، مع امتيازات مالية، تمكن اللاعب من الاستفادة من النسبة الأهم، في حال احترافه في الخارج.

وتوصل فوزي لقجع، رئيس الفريق البركاني، بمعية عبد المجيد مضران، الرئيس المنتدب للنادي، إلى اتفاق نهائي مع اللاعب، خلال الإجتماع الذي عقدوه، عشية أمس السبت، بخضور والد الللاعب ووكيل أعماله، عزيز كركاش، الذي يشغل في الآن ذاته، مهمة مدرب فريق مولودية وجدة.

وخطف الفريق البركاني، سفيان كركاش، من الوداد البيضاوي، الذي كان الأقرب لضمه، قبل أن تفشل المفاوضات بين الطرفين بسبب اشتراطه اللعب أساسي في عدد مهم من المباريات، بالإضافة إلى شروط مالية إضافية.

كركاش، الذي ترعرع في الملاعب البلجيكية، تألق الموسم الماضي رفقة المولودية الوجدية، تحت تدريب والده، وأثار اهتمام عدد من الأندية الوطنية والخليجية، أبرزها الوداد، الرجاء، والعين الإماراتي، قبل أن يستقر اختياره على نهضة بركان.