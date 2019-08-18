عشاق لمجرد يفاجئونه في بداية زيارته للمغرب..الجماهير ترابد أمام بيته-فيديو

فاجئ عشاق الفنان سعد لمجرد، نجمهم، بعد زيارته المغرب، إذ تجمهروا حول منزله اليوم الموالي لوصوله، كما تجمعوا حوله في أحد شوارع الدار البيضاء، أمس السبت.

وتناقلت صفحات على مواقع التواصل الإجتماعي، مقاطع فيديو وصور للمجرد أمام منزله، وهو يلتقط صورا ويلقي التحية على العشرات من محبيه من مختلف الفئات العمرية، وهو نفس الأمر بالنسبة لزيارته للدار البيضاء.

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ولم يسبق أن عاش لمجرد موقف تجمهور المعجبين حول منزله رغم أنه زار المغرب مرتين سابقتين منذ بداية متاعبه مع القضاء الفرنسي، غير أن هذه المرة تمكنوا من لقائه بعدما علموا بوجوده بمنزل والديه في الرباط لإعلانه ذلك ليلة الخميس.

هذا، وزار لمجرد مدينة الدار البيضاء، أمس السبت للقاء أصدقاءه، مستغلا كل يوم يقضيه في المغرب الذي غاب عنه لسنة كاملة بعدما سحب منه القضاء الفرنسي جواز سفره سبب اتهامه في قضية اغتصاب ثانية.