الحشرات الضارة تزحف على “درب غلف” والتجار يطالبون بتدخل الفرق الصحية -صور

يشتكي تجار “درب غلف” بالدار البيضاء، القلب التجاري النابض للعاصمة الاقتصادية، من انتشار الحشرات الضارة بالسوق، مطالبين السلطات المختصة للتدخل.

وفي ذات السياق، وجهت جمعية الأمل لتجار سوق درب غلف، خلال الأسبوع الجاري، طلب تدخل عاجل لرئيس مجلس مقاطعة المعاريف، اشتكت فيه من الانتشار المهول للحشرات والذباب بتراب سوق زنقة 76 بدرب غلف، مطالبة بضرورة تنظيف الزنقة، وتدخل مركز حفظ الصحة لحماية السوق من انتشار الحشرات والذباب والبعوض، خصوصا عبر عمليات التنظيف ورش الأدوية.

وتقول جمعية الباعة، إن صحة العاملين في السوق والمواطنين والمواطنات أصبحت مهددة، بسبب انتشار الحشرات الحاملة للأمراض، والمتسببة في الأوبئة.

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وفي ذات السياق، تدخلت فرقة محاربة الحشرات والأوبئة التابعة لمصالح مقاطعة المعاريف نهاية الأسبوع الجاري، بسوق الزنقة 76 بدرب غلف، حيث تم رش الأدوية في السوق لوقف زحف الحشرات الضارة.