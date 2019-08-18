مازيمبي يهدد الرجاء باللجوء ل”الفيفا” والاتحاد الكونغولي يدخل على الخط -وثائق

يبدو أن ملف اللاعب الكونغولي، مالونغو نغيتا، الملتحق حديثا بنادي الرجاء البيضاوي لكرة القدم، يتجه إلى أخد أبعاد أخرى، بعد أن لوح نادي مازيمبي الكونغولي، باللجوء للاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، معتبرا بأن اللاعب مازال يملك عقدا مع الفريق.

وبعث الفريق الكونغولي، شكاية رسمية للاتحاد الكونغولي لكرة القدم من اللاعب وفريق الرجاء البيضاوي، ويطالب بتحرك هذا الأخير لدى الاتحاد الإفريقي للعبة، ثم الاتحاد الدولي، بسبب ما اعتبره “توقيع الرجاء البيضاوي مع لاعب مازال يربطه عقد مع فريق مازيمبي، ودون عقد صفقة بين الفريقين”.

وأرفق الفريق الكونغولي، شكايته، بعدد من الوثائق التي تثبت، بأن اللاعب يملك عقدا مع النادي يمتد إلى غاية 15 شتنبر من عام 2023، بالإضافة إلى مجموعة من الوثائق والرخص من الاتحاد المحلي التي تؤكد ذلك.

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في الجهة المقابلة، يصر مالونغو، على أنه لاعب حر و لا يربطه أي عقد مع الفريق الأبيض والأسود، وهو الأمر الذي دفع الرجاء إلى التوقيع معه.

ولم يظهر الوافد الجديد على الرجاء، في أي مباراة رسمية بعد، لكنه خاض أمس السبت، مباراة ودية جمعت الرجاء بيوسفية برشيد.