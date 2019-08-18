- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
يبدو أن ملف اللاعب الكونغولي، مالونغو نغيتا، الملتحق حديثا بنادي الرجاء البيضاوي لكرة القدم، يتجه إلى أخد أبعاد أخرى، بعد أن لوح نادي مازيمبي الكونغولي، باللجوء للاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، معتبرا بأن اللاعب مازال يملك عقدا مع الفريق.
وبعث الفريق الكونغولي، شكاية رسمية للاتحاد الكونغولي لكرة القدم من اللاعب وفريق الرجاء البيضاوي، ويطالب بتحرك هذا الأخير لدى الاتحاد الإفريقي للعبة، ثم الاتحاد الدولي، بسبب ما اعتبره “توقيع الرجاء البيضاوي مع لاعب مازال يربطه عقد مع فريق مازيمبي، ودون عقد صفقة بين الفريقين”.
وأرفق الفريق الكونغولي، شكايته، بعدد من الوثائق التي تثبت، بأن اللاعب يملك عقدا مع النادي يمتد إلى غاية 15 شتنبر من عام 2023، بالإضافة إلى مجموعة من الوثائق والرخص من الاتحاد المحلي التي تؤكد ذلك.
في الجهة المقابلة، يصر مالونغو، على أنه لاعب حر و لا يربطه أي عقد مع الفريق الأبيض والأسود، وهو الأمر الذي دفع الرجاء إلى التوقيع معه.
ولم يظهر الوافد الجديد على الرجاء، في أي مباراة رسمية بعد، لكنه خاض أمس السبت، مباراة ودية جمعت الرجاء بيوسفية برشيد.
كانت هذه تفاصيل خبر مازيمبي يهدد الرجاء باللجوء ل”الفيفا” والاتحاد الكونغولي يدخل على الخط -وثائق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.