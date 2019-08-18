السينما العالمية تتفقد نجما كبيرا.. مات ضاحكا

فقدت السينما العالمي، نجما كبيرا، حيث ودع الممثل الأمريكي الشهير بيتر فوندا، الحياة، الجمعة، عن عمر يناهز 79 سنة.

وكان الممثل الراحل يعاني قيد حياته من مرض سرطان الرئة، وقد توفي متأثرا بمضاعفاته.

ونقل شقيق بيتر فوندا، خبر وفاته للصحافة الأمريكية، مبديا حزنه الشديد لفقدان أخيه الذي بصم اسمه في تاريخ السينما العالمية.

وقالت ابنته الممثلة جين فوندا: “أنا حزينة جدا.. لقد أمضينا وقتا جميلا في الأيام الأخيرة. توفي ضاحكا”.

وبدأت مسيرة بيتر فوندا في فترة السيتينيات، ورشح مرتين لجائزة الأوسكار عن فيلم ” إيسي رايدر” وكذا دوره في فيلم “اوليز غولد” سنة 1988.