ابتداء من الغد.. الجيش يفتح 17 وحدة عسكرية أمام المتوصلين بأمر الالتحاق بالخدمة العسكرية للانتقاء

يستعد المستفيدون من برنامج الخدمة العسكرية، للمثول أمام الوحدات العسكرية، ابتداء من غد الإثنين وإلى غاية نهاية شهر غشت، لانتقاد أول فوج منهم، والذي من المنتظر أن يضم 15 ألف شخص.

ودعت القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية، في بلاغ لها أصدرته أمس السبت، كافة المدعوين الذين توصلوا بأمر الالتحاق الى ضرورة التوجه للوحدة العسكرية المشار إليها في أمر الالتحاق وفي التاريخ المحدد.

وحسب البلاغ، فإن 17 وحدة عسكرية منتشرة عبر ربوع المملكة قد تمت تعبئتها من طرف القوات المسلحة الملكية، حيث سيتم استقبال المدعوين وتوجيههم عبر حافلات عسكرية الى مراكز التكوين والتي تتواجد في كل من العرائش، الحسيمة، بوعرفة، الداخلة، العيون، مكناس، أكادير، الدار البيضاء، تازة، وجدة، الراشيدية، القنيطرة، ورزازات، مديونة، تادلة وكلميم.

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وأشار البلاغ إلى أن ملفات المدعوين للخدمة العسكرية ستبت فيها لجن مختصة، إذ سيتم حصر لوائح أفواج المجندين للسنة في 15 ألف مدعو سيقضون خدمتهم العسكرية لمدة سنة تبتدئ في الأول من شتنبر من سنة 2019 .

يشار إلى أنه في وقت قياسي، وسعيا لدخوله حيز التنفيذ سريعا بعد إقرار مرسومه التطبيقي في المجلس الحكومي، صدر خلال شهر يناير الماضي، الظهير الشريف الذي يقضي بتنفيذ القانون المتعلق بالخدمة العسكرية.

الظهير الشريف لملك البلاد، وقعه بالعطف سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، ونشر بعد يومين فقط بالجريدة الرسمية، وبعد يوم عن المصادقة على المرسوم التطبيقي للقانون.

وحدد المرسوم كيفيات إحصاء الأشخاص الخاضعين للخدمة العسكرية، وشروط الإعفاء، وكيفيات انتقاء وإدماج المجندين للخدمة العسكرية، بعدما أعدته إدارة الدفاع الوطني، ووقع عليه وزراء الخارجية والداخلية والمالية والوظيفة العمومية.