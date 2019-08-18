شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن سفير اليمن لدى المملكة يدين العمل الإرهابي الذي استهدف حقل الشيبة والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 2:14 مساءً, 18 أغسطس 2019 م المناطق - واس أدان سفير الجمهورية اليمنية لدى المملكة الدكتور شائع محسن الزنداني ، الاعتداء الإرهابي على حقل الشيبة البترولي في المملكة.

وعد هذا العمل الإرهابي تهديداً للأمن والاستقرار في المنطقة ولإمدادات الطاقة في العالم، مؤكداً حق المملكة المطلق والمشروع في اتخاذ التدابير كافة لحماية أمنها واستقرارها.

وثمن موقف المملكة ودعمها للشعب اليمني وقيادته الشرعية ممثلة بفخامة الرئيس عبدربه منصور هادي.

وأوضح السفير الزنداني أن مثل هذه الأعمال الإرهابية ضد المملكه من شأنها أن تزيد من عزمها وتصميمها بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ في دعم اليمن حتى استعادة السلطة الشرعية لجميع الأراضي اليمنية وتخليصها من سيطرة المليشيات الانقلابية وإنهاء النفوذ الإيراني في اليمن وأطماعه التوسعية في المنطقة.

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