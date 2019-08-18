شرطة بابل: لا صحة لأنباء منع ارتداء البرمودا

وقالت القيادة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه "لا صحة لما تداولته بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي حول إصدار قيادة شرطة بابل تعليمات بمنع ارتداء البرمودا والمحاسبة عليها".

وأضافت القيادة في بيانها: "يرجى توخي الدقة والحذر وعدم الترويج لهكذا أخبار كاذبة، وسيعرّض مرّوجيها للمحاسبة القانونية".

