عبد المهدي يتسلم ملفات 'فساد خطيرة' بشأن عقارات الدولة

أعلن مكتب القيادية في تحالف سائرون ماجدة التميمي، الأحد، أن رئيس الوزراء عادل عبد المهدي تسّلم من التميمي ملفات "فساد خطيرة وكبيرة" بشأن عقارات الدولة، معتبرا ذلك "أول سهم أطلق باتجاه الفاسدين". وقال المكتب في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "القيادية في تحالف سائرون النائبة ماجدة التميمي التقت رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي بحضور رئيس هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية وكالة، وتم تسليم ملفات فساد كبيرة وخطيرة جدا حول عقارات الدولة"، مبينا أن "التميمي "ألقت الضوء على واقع عقارات الدولة وحجم الفساد في هذا الملف، فضلاً عن حجم الفساد في دوائر التسجيل العقاري".



وأضاف المكتب، أن "التميمي سلمت كتاباً إلى عبد المهدي طالبت من خلاله تشكيل لجنة لمتابعة هذا الملف مع التأكيد على الاسراع في تشكيلها للمباشرة في تنفيذ المهام المشار لها"، مبينا أن "التميمي وعدت وأوفت بوعدها دائما وهذا أول سهم أطلق باتجاه الفاسدين وستأتي السهام تباعاً".

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