تنفيذ حملة لازالة التجاوزات ومصادرة الاغنام جنوبي بغداد

وقالت الأمانة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "ملاكات بلدية الدورة نفذت حملة صادرت خلالها عدد من الاغنام ضمن شارع المصافي حاول اصحابها نشرها على الارصفة والساحات العامة".

وأضافت الأمانة، أنه تم ايضا "ازالة عدد من الاكشاك المتجاوزة ضمن شارع 120 المحلة 860 بعد إنذارهم وعدم استجابتهم للإنذار ولاكثر من مرة".