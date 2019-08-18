تعرف على المحافظات التي اعلنت عطلة يوم الثلاثاء المقبل

اعلنت عدد من المحافظات العراقية، عن تعطيل الدوام الرسمي يوم الثلاثاء المقبل الموافق الـ20 من اب الحالي.
وقرر مجلس محافظة واسط اليوم الاحد، تعطيل الدوام الرسمي يوم الثلاثاء المقبل بمناسبة عيد الغدير.
كما اعلن مجلس بابل امس السبت، عن تعطيل الدوام الرسمي بالمحافظة يوم الثلاثاء المقبل لذات السبب.
كما اعلن نائب رئيس مجلس محافظة ميسان، امس السبت، عن تعطيل الدوام الرسمي الثلاثاء المقبل بمناسبة عيد الغدير.
وقرر مجلس محافظة الديوانية ايضا تعطيل الدوام الرسمي الثلاثاء المقبل لذات السبب.
كما وجه مجلس ذي قار بتعطيل الدوام الرسمي ليوم الثلاثاء بمناسبة عيد الغدير.
فيما اعلن مجلس محافظة البصرة عن تعطيل الدوام الرسمي بالمحافظة للسبب ذاته.
يذكر أن المسلمين الشيعة يحتفلون سنوياً بعيد الغدير الذي يوافق الثامن عشر من شهر ذي الحجة، والذي يعتبرونه اليوم الذي أوصى فيه النبي محمد (ص) بالإمام علي (ع) خليفة من بعده بعد إنهائه حجة الوداع سنة 10 هجرية، وجرت الوصية في منطقة قرب مكة تسمى غدير خم.
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