مجلس ذي قار يعطل الدوام الرسمي في المحافظة الثلاثاء المقبل

قرر مجلس محافظة ذي قار، الأحد، تعطيل الدوام الرسمي الثلاثاء المقبل لمناسبة "عيد الغدير". وقال مراسل الخليج 365، إن مجلس ذي قار وجه بتعطيل الدوام الرسمي ليوم الثلاثاء بمناسبة "عيد الغدير". وكانت محافظات ميسان وبابل وواسط أعلنت تعطيل الدوام الرسمي الثلاثاء المقبل بمناسبة "عيد الغدير".



يذكر أن المسلمين الشيعة يحتفلون سنوياً بعيد الغدير الذي يوافق الثامن عشر من شهر ذي الحجة، والذي يعتبرونه اليوم الذي أوصى فيه النبي محمد (ص) بالإمام علي (ع) خليفة من بعده بعد إنهائه حجة الوداع سنة 10 هجرية، وجرت الوصية في منطقة قرب مكة تسمى غدير خم. يذكر أن المسلمين الشيعة يحتفلون سنوياً بعيد الغدير الذي يوافق الثامن عشر من شهر ذي الحجة، والذي يعتبرونه اليوم الذي أوصى فيه النبي محمد (ص) بالإمام علي (ع) خليفة من بعده بعد إنهائه حجة الوداع سنة 10 هجرية، وجرت الوصية في منطقة قرب مكة تسمى غدير خم.

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