متضررو انفجار مخزن العتاد بصقر مستاؤون: تعويضاتنا لم تتجاوز الـ50 الف دينار

عبر متضررون من انفجار مخزن العتاد في معسكر صقر بمنطقة الدورة ببغداد، عن استيائهم نتيجة قلة التعويضات مقارنة بحجم الاضرار التي خلفها في منازلهم.

وقال احد المواطنين في حديث لـ الخليج 365 انه "بعد الانفجار جاء رتل عسكري من رئاسة الوزراء الى المنطقة ووعدونا بان تشكل لجنة للكشف عن الاضرار وتعويضهم عن طريق مركز شرطة ابو دشير بعد تسجيل الشكوى فيها"، مبينا ان "اي لجنة لم تحضر او تكشف عن الاضرار".

وتابع "تفاجئنا من حجم التعويضات التي تم توزيعها والتي تراوحت بين 25 و 50 الف دينار فقط"، مؤكدا ان "هذه التعويضات وزعت عشوائيا بدون اي دراسة للموضوع".

فيما اعتبرت احد المواطنات ان "التعويضات التي تم منحها للمتضررين من جراء انفجار كدس العتاد لا تكفي حتى لاصلاح زجاج منزلها الذي تهشم جراء الانفجار"، مبينة انها "لا تمتلك الاموال الكافية لاصلاح ما تضرر في منزلها".

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واضافت ان "الاضرار التي لحق بمنزلها يزيد عن المليونين دينار"، مطالبة الحكومة تعويضها بشكل يكفي لاصلاح منزلها".

فيما قال مواطن اخر لـ الخليج 365 ان "احد المسؤولين اخذ المتضررين لمركز شرطة ابو دشير ووزع لما يقارب من 20 متضرر بمبالغ تراوحت بين الـ25-50 الف دينار".

واكد انه "لا يستطيع اصلاح ما تضرر في منزله لانه ليس لديه راتب او اموال لذلك، ولا يمكن للتعويض الذي حصل عليه والبالغ 25 الف دينار من اصلاح زجاج احد النوافذ في منزله".

يذكر ان انفجارا حدث الاثنين الماضي لمستودعات العتاد والذخيرة داخل معسكر الصقر التابع للشرطة الاتحادية والحشد الشعبي جنوبي بغداد ادى الى وفاة شخص واصابة 29 اخرين بجروح وتضرر عشرات المنازل القريبة منه.