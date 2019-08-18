أعلنت مديرية المرور العامة، الأحد، أن المرحلة الثانية من عملية تأهيل طريق محمد القاسم والتي بدأت أمس، سوف تستمر لمدة شهر، مشيرة إلى أن هناك مرحلتين ثالثة ورابعة.
وأشار وليد إلى أن "المرحلة الثانية تستمر لمدة شهر كامل"، موضحاً أن "البدائل هي التوجه الى تقاطع قرطبة وشارع فلسطين والباب الشرقي".
وأضاف، أنه "بعد الانتهاء من المرحلة الثانية، ستكون هناك مرحلة ثالثة من وزارة المالية باتجاه النهضة، ومرحلة رابعة من النهضة باتجاه وزارة المالية، وبهذا الشكل سوف تنتهي عملية إعادة تأهيل وصيانة طريق محمد القاسم".
وكانت مديرية المرور العامة أعلنت، أمس السبت، المباشرة بإعادة تأهيل سريع محمد القاسم من ملعب الشعب صعوداً باتجاه النهضة.
كانت هذه تفاصيل خبر المرور: المرحلة الثانية من صيانة 'محمد القاسم' تستغرق شهراً.. هذه الطرق البديلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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