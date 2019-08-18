المرور: المرحلة الثانية من صيانة 'محمد القاسم' تستغرق شهراً.. هذه الطرق البديلة

وقال العميد عمار وليد من إعلام المديرية في حديث لـ الخليج 365، إنه "تمت المباشرة أمس، بالمرحلة الثانية من تأهيل قطع طريق محمد القاسم، واتخذنا جميع الإجراءات اللازمة لحماية السائقين وتم وضع مصدات بلاستيكية لتحذيرهم".وأشار وليد إلى أن "المرحلة الثانية تستمر لمدة شهر كامل"، موضحاً أن "البدائل هي التوجه الى تقاطع قرطبة وشارع فلسطين والباب الشرقي".

وأضاف، أنه "بعد الانتهاء من المرحلة الثانية، ستكون هناك مرحلة ثالثة من وزارة المالية باتجاه النهضة، ومرحلة رابعة من النهضة باتجاه وزارة المالية، وبهذا الشكل سوف تنتهي عملية إعادة تأهيل وصيانة طريق محمد القاسم".

وكانت مديرية المرور العامة أعلنت، أمس السبت، المباشرة بإعادة تأهيل سريع محمد القاسم من ملعب الشعب صعوداً باتجاه النهضة.