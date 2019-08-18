بريطانيا تجرد الداعشي "جاك" من الجنسية

قررت السلطات البريطانية إسقاط الجنسية عن جاك ليتس، الداعشي البريطاني المعروف باسم "الجهادي جاك"؛ الأمر الذي أثار خلافا دبلوماسيا حادا مع كندا، وفقا لتقارير محلية.



وقالت صحيفة "ديلي ميل" إن ليتس (24 عاما) كان يحمل الجنسيتين البريطانية والكندية، ولكنه أعلن أنه "عدو لبريطانيا" بعد هروبه من منزله في مقاطعة أوكسفورد شاير إلى سوريا للانضمام إلى تنظيم داعش الإرهابي.

وأضافت "ديلي ميل" أنه بعد اعتقاله من قبل السلطات الكردية، توسل ليتس للسماح له بالعودة إلى بريطانيا، وأكد أنه لم تكن لديه أي نية لتفجير البريطانيين، رغم قوله سابقا إنه أراد أن يصبح مفجرا انتحاريا.

Advertisements

وأوضحت الصحيفة أن قرار وزارة الداخلية البريطانية تجريد ليتس من الجنسية يعني أنه أصبح الآن مسؤولية الحكومة الكندية، مضيفة أن القرار أثار غضبا في العاصمة الكندية أوتاوا، قبل لقاء رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو نظيره البريطاني بوريس جونسون في قمة مجموعة السبع المقرر إقامتها في فرنسا نهاية الأسبوع الجاري.

وأشارت الصحيفة إلى شكوك المسؤولين البريطانيين بشأن الموقف المتشدد الأخير للحكومة الكندية بشأن صفقة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

ونقلت "ديلي ميل" عن مصدر دبلوماسي قوله إن الحكومة الكندية "جن جنونها" بعد قرار حرمان ليتس من الجنسية البريطانية، موضحا أن الداعشي "لا علاقة له بكندا".

ورد مصدر مطلع داخل الحكومة البريطانية أن ليتس "أصبح مشكلة كندا الآن".

وأوضحت الصحيفة أن ليتس هو واحد من بين أكثر من 120 شخصا جردوا من الجنسية البريطانية منذ عام 2016.