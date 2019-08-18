غزة تشيع 3 شهداء بدعوات للرد على الاحتلال

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - شيع فلسطينيون، الأحد، جثامين 3 شبان استشهدوا على أيدي قوات الاحتلال الإسرائيلي قرب السياج الأمني الفاصل شمال شرق قطاع غزة خلال محاولتهم تسلله منتصف الليل. وانطلقت مواكب تشييع الشهداء: محمود الولايدة ومحمد أبو ناموس ومحمد الترامسي من المستشفى الإندونيسي شمال غزة، واتجهت نحو مقبرتي جباليا وبيت لاهيا شمال غزة.

وقالت مصادر فلسطينية إن الشهداء كانوا في طريقهم لتنفيذ عملية مسلحة ضد قوات الاحتلال خلف السياج الفاصل. وردد المشيعون الذين قدرت أعدادهم بالآلاف هتافات غاضبة تطالب الفصائل الفلسطينية بالرد على جرائم الاحتلال المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني في الضفة والقدس وغزة. Advertisements

وفي حين حملت حركة الجهاد الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن جرائمه البشعة بحق الشعب الفلسطيني، طالبت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين المجتمع الدولي بالتحرك وتأمين حماية دولية للشعب الفلسطيني ومحاسبة إسرائيل على جرائمها.

وتمكنت طواقم الإسعاف الفلسطينية من انتشال جثامين الشهداء الـ3 وإجلاء جريح رابع صباح اليوم من شمال شرق قطاع غزة.



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