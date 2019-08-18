النيجر تنتخب رئيسا جديدا نهاية 2020

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وكالة الأنباء الألمانيةالأحد 2019/8/18 02:50 م بتوقيت أبوظبي
رئيس النيجر محمدو إسوفو - أرشيفية
أعلنت اللجنة الانتخابية في النيجر، الأحد، إجراء الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية في ديسمبر/كانون الأول 2020.
ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن اللجنة الانتخابية قولها إنه من المقرر إجراء الجولة الثانية من الانتخابات في فبراير/شباط 2021.
وكان رئيس النيجر محمدو إسوفو قد أعلن عدم رغبته في الترشح لفترة رئاسة ثالثة، فيما اختار حزب النيجر من أجل الديمقراطية والاشتراكية الحاكم وزير الداخلية محمد بازوم لتمثيله في الانتخابات الرئاسية.
وشغل بازوم عدة مناصب وزارية في عهد الرئيس محمدو إسوفو، بينها حقيبتا الداخلية منذ أبريل 2016، والخارجية، كما انتخب عدة مرات نائبا في البرلمان.
وينحدر محمد بازوم من الأقلية العربية، وهو من مواليد نجورتي، في منطقة ديفا بجنوب شرق البلاد، التي كانت مسرحا منذ عام 2015 لمعارك طاحنة مع جماعة بوكو حرام الإرهابية.
وقبل بازوم، كان قائد حزب الحركة الوطنية من أجل مجتمع نام، سيني عمارو، قد أعلن الترشح للانتخابات الرئاسية، كما أعلن الرئيس الأسبق، المعارض الحالي ماهامان عثمان أنه سيترشح للرئاسة.
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