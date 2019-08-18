القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - الفيلة الهزيلة "تيكيري" 70 عاما هي واحدة من 60 فيلا تم إجبارها على العمل لمدة 10 أيام متتالية في مسابقة "إيسالا بريهارا" السنوية لاختيار ملكة جمال الفيلة في مدينة كاندي - سيريلانكا.
أثارت صورة الفيلة الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي ما دفع السلطات السيريلانكية لإجراء تحقيق بشأن إجبار أنثى الفيل المسنة على المشاركة، على الرغم من حالتها الصحية السيئة الظاهرة عليها واضطر منظمو المهرجان إلى سحب أنثى الحيوان المسنة من المسابقة.
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