الداخلية الإماراتية تعلن خطتها لتأمين انتخابات المجلس الوطني

كشف اللواء عبدالعزيز مكتوم الشريفي، مدير عام الأمن الوقائي في وزارة الداخلية الإماراتية، عن خطة أمنية متكاملة لتأمين انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2019 في دورتها الرابعة والمزمع إجراؤها خلال شهر أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

وقال اللواء الشريفي، وهو أيضا نائب رئيس اللجنة الأمنية العليا لتأمين الانتخابات، إن الخطة تمت مناقشتها من قبل اللجنة، وتهدف في المقام الأول إلى التسهيل على الناخبين للإدلاء بأصواتهم، وإجراء عملية التصويت بكل سهولة ويسر.

وأضاف أن الخطة ستسهم في تحقيق النظام العام وضمان سير عملية الاقتراع بكل يسر وسلاسة في كل المراكز الانتخابية الموجودة بإمارات البلاد والبالغ عددها 39 مركزا انتخابيا.

ولفت إلى أن الخطة ستعمل على تذليل كل العقبات التي قد تعترض سير العملية الانتخابية، وتأمين وصول الناخبين وعملية التصويت بما يحقق أكبر مشاركة من أعضاء الهيئة الانتخابية، والخروج بأفضل صورة تليق بالتجربة الانتخابية الإماراتية.

وقدم اللواء الشريفي مجموعة من الإرشادات الواجب على الناخبين اتباعها لإنجاح العملية، خصوصا يوم الاقتراع، من بينها عدم الانصياع للشائعات وترديدها، وعدم التدافع أمام اللجان الانتخابية.

وأشار إلى أن وزارة الداخلية ستقدم جميع التسهيلات وتذلل جميع العقبات أمام جميع المواطنين من مرشحين وناخبين لتوفير المناخ الملائم لهذه الاحتفالية الديمقراطية في ظل قيادتنا الرشيدة، خاصة أن الانتخابات المقبلة تتطلب تضافر الجهود ومضاعفاتها، في ضـوء الحجـم الكبير لأعـداد المواطنين الموجودين ضمن قـوائم الانتخابات.

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وأوضح أن الوزارة تعمل جاهدة على أن تخرج العملية الانتخابية بصورة مشرفة، حيث ستعمل اللجنة بروح الفريق الواحد هدفه أمن واستقرار وأمان الوطن والمواطنين.

وشدد على اهتمام الداخلية بتوعية الناخبين بقواعد وأحكام العملية الانتخابية، باعتبار ذلك من الأمور الأساسيـة المهمـة لنجاح أي عملية انتخابية انطلاقا من حرص قيادتنا على إشراك المواطن في صنع القرار.

ودعا المواطنين المسجلين في الهيئات الانتخابية إلى الإسهام بشكل كبير في إنجاح الانتخابات، من خلال التقيد بالتعليمات والإرشادات الموضحة أمام كل لجنة من اللجان الانتخابية.

وذكر الشريفي أن اللجنة الأمنية العليا لتأمين انتخابات المجلس الوطنـي في وزارة الداخليـة حققت نجاحات متميزة في الاستحقاقات الانتخابية السابقة، باعتبار ذلك مهمة وطنية يجب تضافر جهود الجميع من أجل إجراء عملية انتخابية مشرفة، تدعم مسيرة التمكين التي أقرها الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات.

وبدأت مراكز تلقي طلبات الترشح لعضوية المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي 2019، الأحد، في تسجيل أعضاء الهيئات الانتخابية الراغبين في خوض المنافسة.

واستقبلت 9 مراكز على مستوى الإمارات طلبات الترشح، فيما كانت المرأة في مقدمة الحضور لتسجيل رغبتها في الترشح.

وتستمر عملية تسجيل طلبات المرشحين على مدى 5 أيام حتى الخميس المقبل 22 أغسطس/آب الجاري في 9 مراكز تتوزع على مختلف مناطق البلاد ويحق لمن توافرت فيه الشروط الدستورية التقدم بطلب للترشح.