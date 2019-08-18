الإمارات تدين الاعتداء الإرهابي على حقل الشيبة السعودي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أدانت الإمارات الاعتداء الإرهابي الذي تعرضت له إحدى وحدات معمل للغاز الطبيعي في حقل الشيبة بالسعودية عن طريق طائرات مسيرة بدون طيار "درون" مفخخة.

واستنكرت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بشدة، في بيان، الأحد، هذا العمل الإرهابي، مؤكدة أنه يستهدف زعزعة الأمن والاستقرار ويشكل خطرا جسيما على إمدادات الطاقة للعالم أجمع.

وجددت الإمارات تضامنها ووقوفها الكامل مع السعودية، وتأييدها ومساندتها لها في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها، ودعمها الإجراءات كافة التي تتخذها في مواجهة التطرف والإرهاب.

وأكد البيان أن أمن الإمارات وأمن السعودية كل لا يتجزأ، وأن أي تهديد أو خطر يواجه المملكة تعتبره الإمارات تهديدا لمنظومة الأمن والاستقرار فيها.