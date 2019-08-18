دولة الإمارات تفوز ببطولة الروبوت للناشئين 2019

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - فاز فريق نادي الإمارات العلمي بالمركز الأول في بطولة الروبوت العالمية للناشئين التي أقيمت بين 12 و16 أغسطس/آب الجاري، بمدينة تشونجتشينج في جمهورية الصين الشعبية.
وشارك ضمن البطولة 113 فريقا تمثل 30 دولة مختلفة حول العالم، للتنافس في 3 مسابقات روبوت مختلفة، وهي "WRO" و"VEX IQ " و"MakeX".
ومثّل فريق نادي الإمارات العلمي كل من سلطان الزرعوني (11 عاماً)، واليازية محمد المنصوري (12 عاماً)، ومهرة ماهر أحمد (13 سنة)، بقيادة المدربة أميرة مهدي.
وشاركوا في فئة "VEX IQ"، حيث حصل الفريق على مجموع 40 نقطة مع الفريق الصيني، وبفارق 4 نقاط عن المركز الثاني.
وتقوم فكرة البطولة على الشراكة والتعاون بين الفرق المنافسة، إذ يلعب كل فريق مشتركاً مع آخر في المباراة، ويتم إدراج نقاط الفريقين معاً، ثم يُجرَى احتساب معدّل النتيجة لكل فريق في نهاية الجولة.
وحصد فريق دولة الإمارات العربية المتحدة على الجائزة الخاصة ضمن أفضل صناعة روبوت "VEX IQ Challenge build Award" في البطولة.
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