انت الان تتابع تنظيم داعش يعلن مسؤوليته عن هجوم حفل الزفاف بكابول ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

صورة أرشيفية

أعلن تنظيم الدولة الإسلامية مسؤوليته اليوم الأحد عن الهجوم الانتحاري الذي استهدف حفل زفاف في العاصمة الأفغانية كابول أمس السبت.

وقال التنظيم في بيان "تمكن.. أبو عاصم الباكستاني.. من الوصول لتجمع كبير من الرافضة المشركين... وحينما توسط جموعهم فجر سترته الناسفة، وبعد قدوم عناصر الأمن الأفغاني للمكان فجر المجاهدون سيارة مفخخة مركونة، ما أدى إلى هلاك وإصابة 400 من الرافضة المشركين وقوات الأمن الأفغانية المرتدين".

وذكرت وزارة الداخلية الأفغانية اليوم أن انتحاريا قتل 63 شخصا وأصاب 182 في هجوم على قاعة زفاف مزدحمة في المدينة.