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المملكة تدين التفجير الانتحاري الذي استهدف حفل زفاف في العاصمة الأفغانية

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محمد المسلمي 0 تبليغ

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الان تتابع المملكة تدين التفجير الانتحاري الذي استهدف حفل زفاف في العاصمة الأفغانية والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل واس- الخليج 365

أعرب مصدر مسؤول بوزارة الخارجية، عن إدانة المملكة العربية واستنكارها للتفجير الانتحاري الذي استهدف حفل زفاف في العاصمة الأفغانية كابل، وأدى إلى سقوط عشرات القتلى والجرحى.

وجدد المصدر موقف المملكة الثابت من استهداف الأبرياء وترويع الآمنين، وجميع مظاهر العنف والإرهاب، مقدما العزاء والمواساة لذوي الضحايا وحكومة وشعب أفغانستان الشقيق، وتمنياته للجرحى بالشفاء العاجل.

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