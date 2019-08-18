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الان تتابع رئيس البرلمان العربي يدين الهجوم الإرهابي على حقل الشيبة والان مع التفاصيل
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جدد تضامنه التام مع إجراءات المملكة لحماية أمنها
القاهرة - وكالات - الخليج 365
أدان رئيس البرلمان العربي، الدكتور مشعل بن فهم السلمي، الهجوم الإرهابي الذي استهدف حقل الشيبة النفطي في المملكة.
وأكد الدكتور السلمي، في بيان له اليوم الأحد، أن هذا العمل الإرهابي الجبان الذي استهدف المنشآت الحيوية في المملكة العربية السعودية يستهدف إمدادات الطاقة في العالم، الأمر الذي يشكل تهديداً للاقتصاد العالمي.
وطالب رئيس البرلمان العربي بضرورة اضطلاع مجلس الأمن الدولي بمسؤولياته في التصدي بحزم لممارسات هذه الجماعة الإرهابية وداعميها ووقف هذه الهجمات الإرهابية المتكررة التي تهدد الأمن والسلم والاستقرار في المنطقة والعالم.
وجدد تضامن البرلمان العربي التام مع المملكة العربية السعودية ووقوفه معها في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها.
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