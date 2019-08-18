شكرا لقرائتكم مقتل 3 فلسطينيين بنيران إسرائيلية على شمال غزة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلنت وزارة الصحة في غزة الأحد، مقتل 3 فلسطينيين بنيران جنود إسرائيليين في شمال القطاع.

فيما أكد الجيش الإسرائيلي في بيان له أنه أطلق النار من مروحية ودبابة باتجاه "مسلحين مشبوهين" أمام السياج الذي يفصل بين قطاع غزة وإسرائيل، بحسب البيان.

من جهة أخرى، قصفت مروحيات جيش الاحتلال الإسرائيلي مساء السبت مواقع في شمال غرب "بيت لاهيا" في شمال قطاع غزة.

صواريخ من غزة

في وقت سابق من السبت، كان جيش الاحتلال الإسرائيلي قد أعلن أن ثلاثة صواريخ أطلقت من قطاع غزة باتجاه جنوبي إسرائيل السبت.

Advertisements

أيضا أوضح الجيش أن بطاريات الدفاع الجوي الإسرائيلي اعترضت صاروخين من الصواريخ الثلاثة.

كما أوردت وسائل إعلام إسرائيلية أن شظية أسقطتها منظومة القبة الحديدية سقطت في فناء منزل. ولم ترد تقارير عن إصابات. ودوّت صفارات الإنذار في مدينة سديروت، وفق بيان الجيش.

فيما تُعد هذه هي الواقعة الثانية من نوعها في الساعات الـ24 الماضية لإطلاق صواريخ من غزة. وكان الجيش الإسرائيلي أعلن مساء الجمعة اعتراض مقذوف مصدره قطاع غزة، في أول قصف من نوعه منذ أكثر من شهر.

وفي وقت سابق السبت قصفت طائرات إسرائيلية مواقع في غزة مؤكدة أنها تابعة لحماس.

في سياق آخر، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي استهداف مجموعة من الفلسطينيين شمال غزة، بذريعة محاولة التسلل عبر الحدود، فيما قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن عددا من الفلسطينيين قُتلوا خلال العملية.