كتب محمود العمرى لا تزال الأزمة الداخلية التى تشهدها جماعة الإخوان الإرهابية بين القيادات وشباب الجماعة مستمرة، وذلك بعد التسريبات الأخيرة التى كشفت سرقات قادة الجماعة الإرهابية، وكشفت عن وجه الجماعة الحقيقى والممارسات التى تقوم بها ضد الشباب، وهو ما تسبب في أزمة...

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كانت هذه تفاصيل خبر شاب منشق على قيادات الإخوان الإرهابية: عقولهم شاخت والتخلص منهم ضرورة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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