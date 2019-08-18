خفر السواحل الليبية: ضبط 57 مهاجرا غير نظامي كانوا بطريقهم إلى أوروبا

أعلنت قوات خفر السواحل الليبية عن "ضبط قارب يقل57 مهاجرا غير نظامي كانوا في طريقهم إلى أوروبا"، مشيرةً إلى أنه "تم إيقاف قارب خشبي على متنه 53 مهاجراً إثيوبيًا، بينهم 17 امرأة وتسعة أطفال، وأربعة مهاجرين مصريين قبالة بلدة الزاوية الساحلية، إلى الغرب من العاصمة طرابلس".
ولفتت إلى أن "المهاجرين تلقوا مساعدة إنسانية وطبية قبل نقلهم إلى مركز احتجاز في الزاوية".
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