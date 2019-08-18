خفر السواحل الليبية: ضبط 57 مهاجرا غير نظامي كانوا بطريقهم إلى أوروبا

أعلنت قوات ​خفر السواحل​ الليبية عن "ضبط قارب يقل57 مهاجرا غير نظامي كانوا في طريقهم إلى ​أوروبا​"، مشيرةً إلى أنه "تم إيقاف قارب خشبي على متنه 53 مهاجراً إثيوبيًا، بينهم 17 امرأة وتسعة أطفال، وأربعة مهاجرين مصريين قبالة بلدة الزاوية الساحلية، إلى الغرب من العاصمة ​طرابلس​".

ولفتت إلى أن "​المهاجرين​ تلقوا مساعدة إنسانية وطبية قبل نقلهم إلى مركز احتجاز في الزاوية".