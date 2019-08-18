داعش يتبنى تفجير قاعة الأفراح في العاصمة الأفغانية كابل

تبنى تنظيم داعش التفجير الذي وقع أمس في قاعة الأفراح في العاصمة الأفغانية كابل.
وكان وزارة الداخلية الأفغانية قد أعلنت مقتل 63 شخصا وجرح 182 آخرين في الهجوم الذي استهدف مساء السبت حفل زفاف في كابل.
وقد دانت حركة طالبان الهجوم ونفت أي تورط لها فيه، مؤكدة ان "ارتكاب مثل عمليات القتل المتعمدة والوحشية هذه واستهداف نساء وأطفال، ليس له أي مبرر".
وسبق أن استهدفت حركة طالبان وتنظيم داعش مرارا حفلات الزفاف، لكونها أهدافا سهلة بسبب الحدّ الأدنى من الاحتياطات الأمنية التي تتخذ فيها.
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