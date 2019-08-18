خارجية الإمارات دانت الاعتداء على حقل الشيبة: أمننا وأمن السعودية كل لا يتجزأ

دانت وزارة الخارجية ​الإمارات​ية "الاعتداء ​الإرهاب​ي الّذي تعرّضت له إحدى وحدات معمل للغاز الطبيعي في حقل الشيبة البترولي في ​السعودية​، عن طريق طائرات مسيرة بدون طيار (درون) مفخّخة".

وأعرب في بيان، عن استنكارها بشدّة "هذا العمل الإرهابي، الّذي يستهدف زعزعة الأمن والاستقرار ويشكّل خطرًا جسيمًا على إمدادات الطاقة للعالم أجمع". وجدّدت "تضامن الإمارات الكامل مع السعودية، ووقوفها التام إلى جانب الأشقاء فيها، وتأييدها ومساندتها لها في كلّ ما تتّخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها، ودعمها الإجراءات كافّة الّتي تتّخذها في مواجهة التطرف والإرهاب".

وأكّدت الخارجية أنّ "أمن دولة الإمارات وأمن السعودية كلّ لا يتجزأ، وأنّ أيّ تهديد أو خطر يواجه السعودية تعتبره الدولة تهديدًا لمنظومة الأمن والاستقرار في الإمارات".