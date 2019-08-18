مسؤول ايراني: مستعدون لارسال سفن حربية لمرافقة ناقلة النفط الايراني

اعلن قائد القوة البحرية لجيش ​الجمهورية​ الاسلامية الايرانية الادميرال حسين خانزادي "الاستعداد لارسال مجموعة سفن حربية لمرافقة ناقلة ​النفط​ الايراني "غریس 1" الجاهزة للتحرك من مياه منطقة جبل طارق بعد رفع الحجز عنها من قبل سلطات هذه المنطقة"، مشيراً إلى أن "الامن ليس قضية تاتي بالمصادفة بل نظام وآلية تنظمهما القدرات البحرية".

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