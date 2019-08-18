الحريري اولم على شرف بومبيو في مزرعته خارج واشنطن

استضاف رئيس مجلس الوزراء ​سعد الحريري​ وزوجته السيدة لارا في مزرعته خارج ​واشنطن​ وزير الخارجية الأمdركي ​مايك بومبيو​ وزوجته إلى مأدبة غداء، شارك فيها نجلا الحريري حسام وعبد العزيز وكريمته لولوة، الوزير السابق ​غطاس خوري​ وكريمته جيني والسيد رفيق البزري.

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