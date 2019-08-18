نقابة المحررين دعت مخرجي الصحافة ومصممي الغرافيك للمشاركة باعتصام الثلاثاء

دعت ​نقابة محرري الصحافة​ في بيان "مخرجي الصحافة ومصممي الغرافيك وجميع الزملاء العاملين في مهنة البحث عن المتاعب الى أوسع مشاركة في الاعتصام عند الحادية عشرة من قبل ظهر بعد غد الثلثاء في ​ساحة الشهداء​، من أجل ضمان مستقبل أفضل لهذه المهنة وللعاملين فيها".

وأكدت انه "نلبي هذه الدعوة مع إيماننا بأحقية مطالبنا ومشروعيتها وديمومة هذا القطاع، وبالتالي ندعو اركان ​الدولة​ الى تبني مطالب هذه الفئة من الشعب كي لا تضعوا المسمار الاخير في نعش هذه المهنة".وأضافت "كونوا كثرا ولبوا دعوة نقابتكم للتجمع في ساحة الشهداء، ساحة الحرية وشهداء كلمتها. كونوا صوتا واحدا رفضا للقهر والتهميش".