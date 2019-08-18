أهالي شهداء تفجيرات القاع نظموا قداسا على نية تحقيق العدالة لمحاكمة المتهمين

نظّم أهالي شهداء تفجيرات ​القاع​ والجرحى والبلدية ومخاتير ورعية القاع، قداسًا على نيّة تحقيق العدالة لمحاكمة المتّهمين في التفجيرات أمام ​المحكمة العسكرية​ الدائمة يوم الأربعاء المقبل.

في هذا الإطار، لفت رئيس بلدية القاع المحامي ​بشير مطر​، بعد القداس، إلى أنّ "في 21 آب ستتمّ محاكمة المتّهمين بالتفجيرات الإنتحارية الّتي حصلت في القاع في 27 حزيران 2016، أمام المحكمة العسكرية. صحيح أنّنا نحترم ​القضاء​ واستقلاليّته ونرفض التدخّل فيه، لكنّنا سنقف بالمرصاد لأيّ محاولة لاجهاض تحقيق العدالة والاقتصاص من المجرمين".

وبيّن أنّ "هؤلاء المتّهمين هم للأسف الشديد لبنانيان وسوريان من الّذين عاشوا واسترزقوا في سهل وجرد القاع"، موضحًا أنّه "لا شكّ لدينا أبدًا أنّ العمل الإرهابي الجبان فشل بتحقيق أهدافه، وسيفشل أيّ عمل ثان، لكن من الضروري أن نعرف بالتحديد من عدوّنا".