وليد البعريني: لإعطاء عكار حقها في التعيينات الإدارية للفئة الأولى

طالب عضو ​كتلة المستقبل​ النائب ​وليد البعريني​ بـ "إعطاء عكار حقها في ​التعيينات​ الإدارية للفئة الأولى من حصة ​تيار المستقبل​ لحظة إقرارها، وإلا فإن خلاف هذا الأمر سيؤدي إلى نقمة شعبية عارمة وسيعتبر إخفاقا للأداء والتوجه السياسي الذي مازال أبناء المنطقة يعلقون عليه آمالا كبيرة بإنصافهم والوقوف إلى جانبهم".

وفي سياق متصل، إعتبر خلال استقباله وفودا شعبية وشخصيات وفاعليات مختلفة في مكتبه في ​المحمرة​ أنه "ليس مقبولا بعد الآن أن تهمش عكار عند كل استحقاق مالي وإداري وتشطب من الحسابات الوطنية فلم نعد قادرين على تغطية هذا الأمر لأنه بات فاضحا جدا ووصل إلى درجة الإستهتار بالمنطقة وحقوقها".

وشدد على أن "مناخ التهدئة السائد في البلد يجب أن يستثمر من قبل ​الحكومة​ بورشة عمل تضع الأولوية للمشاريع التحفيزية للاقتصاد وفرص العمل، وتوجيه الأنظار إلى تحريك المشاريع والقوانين التي تمس شؤون المواطنين الحياتية واليومية".