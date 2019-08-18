حبشي ردا على أسود: "التيار" جمهور عريض لا يختزل بأشخاص ونتمنى أن تبيضّ القلوب

توجّه عضو تكتل "لبنان القوي" النائب ​زياد أسود​، في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، إلى عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب ​أنطوان حبشي​ بالقول: "أنتم تفاهمتم مع رئيس "​التيار الوطني الحر​" وزير الخارجية ​جبران باسيل​ ومن خلاله "التيار"، أمّا "التيار" لوحده فأنتم لم تتفاهموا معه كأفراد،لأنّه في هذه الحالة "مش ظابطة معنا معكم...كيف

فردّ عليه حبشي مركّزًا على أنّ "التيار" هو جمهورٌ عريض لا يُختزَل بأشخاص، أقلّهُ هذا ما أتمنّاه لكم، وهذا منطق يؤمّن الاستمرارية. ونتمنّى أن "تبيَضّ" القلوب لأنّه إذا بقي لونها أسود قاتم، للأسف "ما بتطلع ظابطة مع حدا".