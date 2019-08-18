بشري استقبلت ذخائر القديس يوحنا بولس الثاني والقديسة فوستينا والطوباوي سوبوتشكو

استقبلت بشري في إطار المؤتمر الثاني لجماعة الرحمة الإلهية في ​الشرق الأوسط​، ذخائر القديس البابا مار ​يوحنا بولس الثاني​، القديسة فوستينا والطوباوي سوبوتشكو، على وقع الصلوات والبخور وأناشيد التعظيم الّتي عزفتها فرقة الكشاف الماروني.

ووُضعت ذخائر القديسين في كاتدرائية مار سابا في بشري، حيث أُقيم قداس ترأسه الموسينيور يوسف الفخري ولفيف من الكهنة، في حضور رئيس بلدية بشري فرادي كيروز، رئيس لجنة جبران الوطنية ​يوسف فنيانوس​ ومخاتير البلدة وحشد من المؤمنين.

بعد القداس، انتقل الوفد المرافق للذخائر، الّذي يضمّ جماعات الرحمة الإلهية من دول أميركيّة وإفريقيّة وشرق أوسطيّة، إلى غابة أرز الرب، فجالوا في أرجائها واستمعوا إلى شرح من الأب ​شربل مخلوف​ عن أهميّة ​الأرز​ ورمزيّته في الكتب المقدسة ولدى اللبنانيين.