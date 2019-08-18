بو جودة ترأس قداس الشكر السنوي الذي تنظمه رابطة كاريتاس

ترأس راعي ​ابرشية طرابلس​ المارونية ​المطران جورج بو جودة​، قداس الشكر السنوي الذي تنظمه رابطة ​كاريتاس لبنان​ - أقليم ​الكورة​ تحت عنوان " ورا سعادتنا سر"، الذي اقيم في ​كنيسة سيدة المعونات​ - عين عكرين، عاونه فيه مطران الكاثوليك إدوارد الضاهر. وتطرق بو جودة في عظته الى الانتقادات التي تواجه كاريتاس احيانا والتي يتعرض لها لانه يعمل بجد ونشاط، وقال: "ان كان هناك خطأ ما فان كل أنسان معرض للخطيئة لذلك يجب مد يد العون له وذلك يتحقق عند الالتقاء بيسوع والصلاة له".

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