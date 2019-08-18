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الآلاف بدون مأوى في بنغلادش اثر حريق في حي عشوائي

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دكا: بات عشرة  آلاف شخص على الأقل بدون مأوى اثر حريق هائل في أحد الأحياء العشوائية في عاصمة بنغلادش دكا دمرت بسببه آلاف المساكن، وفق ما أعلنت السلطات الأحد. 

واندلع الحريق في حي ميربور مساء الجمعة مدمراً ألفي مسكن، بحسب ما أكد لوكالة فرانس برس إرشاد حسين وهو متحدث باسم إدارة الإطفاء. وقال عبد الحميد الذي يملك كشكاً صغيراً لبيع الشاي في الحي لفرانس برس "لم أتمكن من إنقاذ أي شيء، لا أدري ماذا سيحل بي". 

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وتمكنت عناصر الإطفاء أخيراً من السيطرة على الحريق الذي لم ينتج عنه ضحايا وفق السلطات، باستثناء عدد قليل ممن أصيبوا بجروح طفيفة. 

ويسكن هذا الحي العديد من العاملين في قطاع النسيج. وكان العديد من سكانه خارجه للاحتفال مع عائلاتهم بعيد الأضحى. وأكد غلام رباني المسؤول في الشرطة المحلية أنه لولا تواجد السكان خارج الحي "لكانت حصيلة الضحايا ستكون أعلى".

من جهته، أعلن إرشاد حسين أن السكان الذين باتوا بلا مأوى لجؤوا خصوصاً إلى المدارس المغلقة بسبب العطلة الصيفية. وتندلع الحرائق مراراً في الأحياء العشوائية في بنغلادش بسبب غياب التنظيم في المباني. 
 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إيلاف وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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