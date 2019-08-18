دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Ajel Electronic Newspaper 245 قتيلًا ومصابًا حصيلة ضحايا تفجير حفل زفاف كابول

قال مسؤول بوزارة الداخلية الأفغانية، اليوم الأحد، إن 63 شخصًا قتلوا جراء تفجير انتحاري على ما يبدو في حفل زفاف بالعاصمة الأفغانية كابول.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الداخلية نصرت رحيمي، أن 182 شخصًا آخرين أصيبوا جراء الحادث الذي وقع في قاعة أفراح بغربي كابول في وقت متأخر من الليلة الماضية.

وأوضح رحيمي أن الضحايا بينهم نساء وأطفال.

ولم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن التفجير حتى الآن.

ونفى المتحدث باسم طالبان، ذبيح الله مجاهد، عبر تطبيق التراسل الفوري «واتس آب»، تورط الجماعة في التفجير، كما أدان هذا العمل.

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وكانت بعثة الأمم المتحدة في أفغانستان، أكدت في وقت سابق، أن شهر يوليو الماضي شهد أكبر عدد من الضحايا المدنيين في شهر واحد منذ أكثر من عامين، مشيرة إلى أن أكثر من 1500 مدني قتلوا أو أصيبوا في أفغانستان، ويرجع ذلك أساسًا إلى ارتفاع عدد ضحايا هجمات المتشددين.

وأكدت البعثة أن العدد الإجمالي كان الأعلى لشهر واحد منذ مايو 2017، مشيرة إلى أن أكثر من 50% من الإصابات، كانت ناجمة عن قنابل مزروعة على جانب أحد الطرق.

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