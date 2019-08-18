شكرا لقرائتكم خبر عن فى عيد العلم.. اعرف كيف تدعم الدولة البحث العلمى والابتكار تشريعيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - في ظل توجهات القيادة السياسية بالعلم وتشجيع البحث العلمي والابتكار في مصر، أقر مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، عددا من التشريعات الهامة خلال دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الأول، التي تقدمت بها الحكومة لاسيما في ضوء تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال عيد العلم العام السابق، وفي مقدمتها إنشاء صندوق لرعاية المبتكرين والنوابغ من الشباب.

ويهدف قانون إنشاء صندوق رعاية المبتكرين، للتغلب على المشكلات التمويلية التي تواجه بعض المبتكرين والمخترعين والنوابغ خاصة في ظل العقبات التي تواجه التمويل الحكومي أو من البنوك أو قلة التمويل أو صعوبة الإجراءات أو مخاطر تمويل الأفكار المبتكرة، بإنشاء صندوق تمويل المخاطر مع إداريته بطريقة اقتصادية تخرج عن النطاق الحكومي حتى لا تمثل أي عبء على خزانة الدولة، ويكون في ذات الوقت خاضعاً للإشراف المباشر لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

ويأتي قانون إنشاء هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار، كأحد التشريعات الهامة استكمالاً لتطوير المنظومة التشريعية الحاكمة للبحث العلمى، وذلك بمنح اختصاصات واسعة للهيئة المُزمع إنشاؤها بموجب القانون الجديد لتلافي المشاكل التي واجهت صندوق العلوم والتنمية التكنولوجية، الذى صدر بإنشائه قرار رئيس الجمهورية رقم 218 لسنة 2017.

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وتهدف الهيئة، إلى دعم وتمويل وتحفيز البحث العلمى والتكنولوجيا والابتكار، والربط بين البحث العلمي وتنمية المجتمع، وذلك من خلال الأولويات التي تحددها الدولة للبحث العلمي.

ويستعرض ”الخليج 365” أبرز التشريعات التي أقرها مجلس النواب فى مجال التعليم والبحث العلمى والابتكار:

- قانون إنشاء صندوق رعاية المبتكرين.

-تعديل قانون التعليم

- تعديل قانون تنظيم الجامعات

- قانون إنشاء الجامعات الإلكترونية

- قانون إنشاء هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار