شكرا لقرائتكم خبر عن "قوى البرلمان": ننسق مع الحكومة لحل شكاوى ومشكلات العمال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال محمد وهب الله، عضو لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، والأمين العام لاتحاد عمال مصر، إن اللجنة تتفاعل بشكل إيجابى مع الشكاوى الخاصة بالعمال والعاملين فى كل القطاعات، وتتواصل مع الحكومة لحلها.

وأضاف "وهب الله"، أن اللجنة تتلقى شكاوى عديدة من العاملين بالدولة والعاملين بالقطاع الخاص وقطاع الأعمال، متعلقة بمشكلاتهم، ويتم التواصل مع الجهات المعنية والوزارات المختصة لفحص المشكلة وإيجاد الحلول المناسبة لها.

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ولفت "وهب الله"، إلى أن مشكلة التسوية للموظفين بالمؤهلات الأعلى الذين حصلوا عليها أثناء الخدمة، وتم التواصل مع الحكومة لحلها، واستجابت الحكومة للجنة ووافقت على تعديل اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية لحل هذه المشكلة، كذلك مشكلة الآلاف من عمال التشجير، الذين يعانون أشد المعاناة ولم يتم تثبيتهم ويحصلون علي أجور متدنية جدا، بالإضافة لمشكلات أخرى كثيرة.