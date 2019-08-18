شكرا لقرائتكم خبر عن فتوى مضلة للسلفيين.. "برهامى" يحرم مشاهدة مباريات كرة القدم..والإفتاء: حلال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - "فتاوى مضلة للسلفيين"، هى سلسلة يومية تكشف أخطاء الفتاوى التى يصدرها التيار السلفى، وكيف ردت عليها المؤسسات الدينية الرسمية سواء الأزهر أو دار الإفتاء على تلك الفتاوى الشاذة التى يصدرها السلفيين.

اليوم نستعرض فتوى مضلة للسلفيين، وهوتحريم شيوخ التيار السلفى لمشاهدة مباريات كرة القدم، وذلك عندما أفتى ياسر برهامي، نائب رئيس الدعوة السلفية، أن مشاهدة مباريات كرة القدم لا تُحَرم إلا بضوابط معينة، وأنه لا توجد أي دولة تنفذ هذه الضوابط، لذلك تعتبر حرامًا، متابعا: مشاهدة كرة القدم أصبحت من أجل إلهاء الشعوب والأمم عما ينفعها، لذلك هناك من العلماء من أفتى بالتحريم مطلقًا والحقيقة أنه تحريم مقيد، لكن أسباب التقييد موجودة غالبًا، ومباريات الكرة نوع من الإلهاء الشديد، وتغييب العقل.

دار الإفتاء المصرية، ردت على مثل هذه الفتاوى، على لسان الدكتور مجدى عاشور، المستشار العلمى لمفتى الجمهورية، الذى أكد أن مشاهدة مباريات كرة القدم حلال، حيث إنها مباحة للجميع بشرط ألا تجعلك تخل بالفروض والواجبات الدينية، وأن التحريم ليس خاصًا بالمشاهدة، بل بترك الفروض لأجل المشاهدة، متابعا: لو شخص ترك العمل يأثم شرعًا، ليس بسبب المباراة، ولكن لترك العمل، وإنما مشاهدة مباريات كرة القدم مباحة شرعًا ولا شىء فيها.

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