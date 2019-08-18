البورصة توقع مذكرة تفاهم مع وزارة قطاع الأعمال غدا

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

توقع البورصة المصرية، بروتوكول تعاون غدا الاثنين، مع وزارة قطاع الأعمال العام، بمقر البورصة في وسط البلد.

ومن المقرر أن تعقد البورصة ووزارة قطاع الأعمال العام، مؤتمرا صحفيا للإعلان عن تفاصيل البروتوكول.

ولدى وزارة قطاع الأعمال مجموعة من الشركات التي يسملها برنامج الطروحات الحكومية في البورصة، ومن المنتظر أن يشهد السوق بعض هذه الطروحات في الشهور المقبلة.