للشهادات الفنية.. تعرف على قواعد التحويل بين الجامعات والمعاهد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- داليا شبل:

يستمر موقع التنسيق الإلكتروني، لليوم الثاني على التوالي في تسجيل رغبات طلاب الشهادات الفنية للالتحاق بالجامعات، ويستمر حتى 31 أغسطس الجاري، عبر موقع التنسيق الالكتروني على شبكة الانترنت اضغط هنا

وحددت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قواعد تقليل الاغتراب للشهادات الفنية :

التحويل بين الكليات الجامعية:

- عن طريق موقع مكتب التنسيق على شبكة الإنترنت ووفقاً للشروط والقواعد المنظمة والصادرة من المجلس الأعلى للجامعات بهذا الشأن والمتضمنة ما يلي :-

- التحويل المناظر يكون في حدود الحد الأدنى للقطاع و النسبة المقررة من المجلس الأعلى للجامعات .

- التحويل غير المناظر باستيفاء الحد الأدنى للكلية المراد التحويل إليها وفي حدود النسبة المقررة.

- الالتزام بقواعد التوزيع الجغرافي .

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- التحويل عن طريق موقع التنسيق الالكتروني فقط.

- لا توجد تحويلات ورقية.

- التحويل يكون لمرة واحدة فقط.

- استيفاء الشروط الإضافية للكلية المراد التحويل إليها(مثل اجتياز اختبار القدرات).

- تكون المفاضلة بين الطلاب علي اساس مجموع درجات الطالب.

التحويل بين المعاهد العالية والمتوسطة:

- يتم باستيفاء الحد الأدنى للمعهد المراد التحويل إليه وفي حدود النسبة المقررة والطاقة الاستيعابية.

وأشارت التعليم العالي، فى بيان لها، في حالة وجود أي استفسار يمكن للطالب الاتصال تليفونيا على الرقم 19468 بسعر المكالمة العادية من أي موقع من القاهرة أو المحافظات.