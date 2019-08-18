إيران تدين التفجير الانتحاري في حفل زفاف بكابول

محمد اسماعيل - القاهرة - طهران- (د ب أ):

أدان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية عباس موسوي اليوم الأحد، بشدة، التفجير الانتحاري الذي استهدف حفل زفاف في كابول ليلة أمس، وأدى إلى مقتل وإصابة أكثر من مئتي شخص.

ووفقا لوكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا)، فقد أعرب موسوي عن أسفه واستنكاره للعملية، كما أعرب عن تعاطفه مع الحكومة والشعب في أفغانستان.

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وأكد دعم حكومة وشعب الجمهورية الإسلامية لأفغانستان حكومة وشعبا، ووصف مرتكبي هذه الجرائم "بأنهم أعداء للإنسانية والسلام والأمن والاستقرار في أفغانستان والمنطقة".

وأضاف أن "أفغانستان تمر بفترة صعبة وحاسمة تواجه فيها العديد من العقبات والمشاكل"، داعيا الحكومة والشعب في أفغانستان إلى "التحلي بالصبر والبصيرة".

وسقط ما لا يقل عن 63 قتيلا وأكثر من 182 جريحا في الانفجار الذي استهدف حفل زفاف في غرب كابول الليلة الماضية، وفق ما أفادت به وزارة الداخلية الأفغانية صباح اليوم الأحد.