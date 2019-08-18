الحكومة الكويتية : أعداد العمالة المصرية طبيعي وطبقا لحاجة السوق

نفت الحكومة الكويتية الشائعات المبالغ فيها التي رددتها بعض وسائل الاعلام في الكويت والتي اشارت الى دخول ثمانية آلاف عامل مصري للكويت شهريا.

وأكدت وزيرة الدولة للشئون الاقتصادية مريم العقيل ان

الأرقام غير صحيحة، مشيرة إلى أن العمالة المصرية حالها حال باقي العمالة يدخلون البلاد بناء على عقود ولحاجة سوق العمل الى هذه العمالة.

وأوضحت أن اجمالي اذونات العمل للعمالة المصرية الصادرة في 2018 تبلغ 62 الف اذن عمل وتم الغاء منها 23 الفا على مدار 2018، ومن ثم يكون المعدل الشهري الحقيقي لدخول العمالة المصرية للكويت في القطاع الاهلي تتراوح مابين 1400 و2200 شهريا.