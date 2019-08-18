قال الرئيس الأفغاني أشرف غني اليوم الأحد إن حركة طالبان لا يمكنها إعفاء نفسها من اللوم على الهجوم الدموي الذي استهدف زفافا بالعاصمة كابول وأسفر عن مقتل 68 شخصا وإصابة 182 آخرين.
وأضاف غني ـ على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي تويتر حسبما أفادت وكالة أنباء (خامة برس) الأفغانية اليوم - "لا يمكن لطالبان إعفاء أنفسهم من اللوم على توفير منصة
وكانت حركة طالبان قد نفت في وقت سابق أي صلة لها بالانفجار الذي استهدف صالة أعراس بالعاصمة كابول، ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن التفجير الانتحاري الذي أودى بحياة 68 شخصا وإصابة أكثر من 182 آخرين.
كانت هذه تفاصيل خبر الرئيس الأفغاني: لا يمكن لطالبان إعفاء نفسها عن الهجوم الدموي لحفل زفاف بكابول لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.